Tommy Mandato: “il bomber in giacca e cravatta? Per me è il “Ciro” belga”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Tommaso Mandato, agente Fifa dove presenta il suo nuovo libro e parla del momento del Napoli.

“Per me il Centravanti in Giacca e Cravatta del Napoli è Mertens – ha detto Mandato a Radio Crc – Ciro è ancora il migliore di tutti. Il protagonista del mio libro, “Il Centravanti in Giacca e Cravatta” non è un campione, ma bensì un ragazzo che ha sfondato nella vita nonostante il calcio non gli abbia dato le soddisfazioni che meritasse. Le ha prese grazie a un’altra professione”.

A proposito di soddisfazioni, secondo Mandato, sarebbe il caso di riconoscerle anche a Gattuso. “Il Napoli gioca bene per merito dell’allenatore – ha detto Mandato a Radio Crc – nelle ultime settimane la squadra sta dando spettacolo grazie al lavoro di Gattuso e del suo staff”.

La Redazione