Sky non molla e non abbandona il calcio: Ligue 1 e Bundesliga

Deve assolutamente fare in modo di non perdere gli appassionati della pelota, Sky. E prova a farlo “accaparrandosi” l’altro calcio. Infatti, dopo aver perso Serie A e Mondiali, si è rimessa in corsa. Dopo aver acquisito i diritti per trasmettere il campionato di Serie B, si è rivolta all’ estero. L’emittente ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere la Ligue 1 per il triennio 2021/24, mentre ha rinnovato la propria offerta per la Bundesliga fino al 2025, con le rispettive Supercoppe.