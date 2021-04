Dopo l’eliminazione in semifinale contro l’A.s. Roma, la Juventus tornerà in campionato dove affronterà al Centro Sportivo di Vinovo la Florentia, per la quart’ultima giornata. Per il coach Guarino arrivano buone notizie dall’infermeria, da ieri è tornata ad allenarsi Barbara Bonansea. La numero 10 delle bianconere, non è al top della forma, ma dovrebbe essere convocata per la gara contro le toscane.

La Redazione