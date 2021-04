QUALIFICAZIONI MONDIALI 2023 – L’Italia di Bertolini nel girone G

In attesa di giocare tra un anno in Inghilterra l’Europeo, vetrina importante per il movimento femminile, oggi l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha conosciuto le prossime avversarie per le qualificazioni ai mondiali 2023. Le azzurre sono capitate nel girone G assieme a: Svizzera, Croazia, Moldavia e Lituania. Avversarie insidiose, ma alla portata delle ragazze di Bertolini.

Girone G

Italia

Svizzera

Croazia

Moldavia

Lituania

La Redazione