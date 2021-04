Koulibaly e Fabian sono d’accordo: sì al miglior offerente

Lo si dice e lo si scrive da tempo e da più parti. Se sarà necessario, se le richieste saranno corredate da offerte di livello, ci saranno le cessioni eccellenti. I nomi sono noti: Koulibaly e Fabian Ruiz. Il presidente De Laurentiis non ha la porta chiusa in tal senso. E stando a quanto riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, anche i diretti interessati pare abbiano fatto sapere e comunicato in società la voglia, qualora ce ne fosse la possibilità, di fare nuove esperienze. La rosea scrive che Koulibaly e Fabian Ruiz hanno espresso la loro volontà al club e non è escluso che possano essere ceduti al miglior offerente. La cessione dei tesserati di questo calibro farebbe bene anche al bilancio azzurro: solo col difensore si prevede l’incasso di oltre 50-60 milioni e in più l’alleggerimento del portafoglio stipendi (12 milioni lordi). Al momento il franco-senegalese sarebbe nel mirino del Barcellona, mentre Fabian Ruiz piacerebbe a Simeone all’Atletico Madrid.