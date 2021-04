Juventus, la rivoluzione la fa Elkann: Allegri come Ferguson

Allegri come Ferguson. In casa Juventus possibile il ritorno del tecnico toscano con poteri decisionali diversi. La rivoluzione sarebbe targata Elkann. Oggi ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Massimiliano Allegri ieri era a Torino, avvistato prima in centro (…) ma di sicuro non è stata la sua presenza in città a convincere i bookmaker che sarà lui il prossimo allenatore della Juventus, perché il tecnico ha ancora una casa nel capoluogo piemontese, dove vive il figlio minore, con cui trascorre parecchio tempo. Non ci sono spifferi di incontri con uomini bianconeri nelle ultime ore, però il suo nome è sempre più al centro delle discussioni sul futuro del club: tutti gli indizi portano a Max come sostituto di Andrea Pirlo e fulcro della rivoluzione targata Elkann che potrebbe coinvolgere parecchie poltrone, dai vertici della dirigenza fino al presidente Agnelli. Per Allegri sarebbe un ritorno da vincitore e con un ruolo alla Ferguson, con più voce in capitolo sulle questioni di mercato.