Insigne e Mertens, record e Champions

Domenica si giocherà Napoli-Cagliari, partita fondamentale per entrambe per Champions e zona salvezza, ma anche per alcuni calciatori azzurri. Insigne e Mertens sono alla ricerca di record, ma anche di tenere la squadra nei primi posti. Per il capitano sarà la gara numero 301 ed è quota 17 reti in campionato, ne manca uno per eguagliare il bottino di gol del secondo anno di Sarri. Contro il Torino ha colpito il palo, perciò ci vorrà riprovare contro i sardi. Per il “Ciro” belga invece ne manca uno per superare Vojak, ovvero 103, anche lui contro i granata c’è andato vicino un paio di volte. Ovviamente le loro reti significherebbero dare al Napoli punti pesanti per restare in zona Champions, perciò ci proveranno tra record e la conquista del traguardo per gli azzurri.

La Redazione