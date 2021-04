Ignacio Pià:  “Gattuso, dopo tante pressioni, ha ricompattato il gruppo”

Sempre più numero il fronte pro Gattuso. Ignacio Pià, ex Attaccante Azzurro:

«Tutta la vita confermerei Gattuso. Anche nei momenti di difficoltà, è stato veramente equilibrato a gestire una situazione non facile. In una piazza come Napoli. Ha sopportato le tante pressioni. Ed alla fine ha ricompattato il gruppo. Confermarlo sarebbe la scelta giusta per dare continuità al suo progetto».

Fonte: Il Mattino