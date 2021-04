I recuperi hanno ridato compattezza ed equilibrio alla difesa

Sembra essere stato fondamentale, per il pacchetto arretrato partenopeo, il recupero di Koulibaly, così come quello più recente di Manolas, tornato decisivo contro Inter e Lazio. Importante sicuramente il recupero dall’infortunio di Hysaj che da terzino si disimpegna bene sia sulla destra che sulla sinistra. Meret è riuscito a chiudere imbattuto l’ultimo match esterno contro il Torino, come quello precedente con la Samp vinto 2-0 e toccherà ancora a lui giocare dal primo minuto domenica con il Cagliari: Ospina fermo dopo Samp-Napoli per una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro anche ieri ha svolto lavoro in palestra e terapie e non sarà ancora disponibile per la sfida contro i rossoblù di Semplici (anche Lobotka ha svolto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale). Gli azzurri contro la formazione di Semplici proveranno a confermare il momento positivo a livello difensivo che è stato fondamentale per invertire il trend dei risultati.

Il Mattino