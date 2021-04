G. Monti (capo uff. stampa Napoli femm.) “Salvezza? Sarà merito di tutti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Monti, capo ufficio stampa Napoli Femminile. “La partita prossima è determinante ma non decisiva. Napoli e San Marino sono appaiate e quindi lo scontro diretto vale doppio, in caso di successo di una delle due ci sarebbero 4 punti di distacco. E’ uno spareggio ma non è determinante. Sicuramente la partita ha un’incidenza anche a livello mentale. Panchina Napoli? L’importante è avere le idee chiare. Bisogna avere un nome per la Champions e uno per l’Europa League. Non credo che ci sia quello di Gattuso. Speriamo ci porterà in Champions per poi salutarlo con gli onori che merita. Marino aveva fatto un lavoro eccezionale così come Pistolesi: se ci salveremo sarà merito di tutti”.

Alla vigilia della sfida le parole del tecnico Alessandro Pistolesi:

La Redazione