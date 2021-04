Finale Coppa Italia: si aprono al pubblico i cancelli del Mapei Stadium

Si ricomincerà a vedere qualcuno sugli spalti. E non si tratterà di addetti ai lavori. Accadrà per la finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 19maggio. Come si paventava da un po’ di tempo, la gara sarà “aperta” al pubblico. Con le dovute limitazioni e con i numeri alla mano, ovvio. Via libera per il 20% della capienza da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Potranno quindi entrare 4800 spettatori (la capienza è di 24mila). Sarà un test in vista di Italia-Turchia dell’11 giugno, gara inaugurale dell’Europeo: ammesso il 25 per cento del pubblico all’Olimpico di Roma (18mila spettatori).

