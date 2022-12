Emanuele Calaiò, ex Azzurro: “Mister Rino Gattuso? Ha dimostrato la sua ottima mano nella gestione del gruppo”

Emanuele Calaiò, ex Attaccante Azzurro, ora dirigente di calcio, ha analizzato il momento del Napoli e sul lavoro di Gennaro Gattuso:

«Sono pro Gattuso. Secondo me bisogna fare i complimenti all’uomo. Oltre che all’allenatore. Ha lavorato bene. Ed in maniera molto professionale. Nonostante le frizioni con il presidente. Che intanto cercava altri tecnici per il futuro. Per un allenatore è brutto lavorare così. E poi quando ha avuto tutti a disposizione, Gattuso ha dimostrato la sua ottima mano nella gestione del gruppo. E delle scelte».

Fonte: Il Mattino