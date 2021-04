De Laurentiis – Gattuso, l’appuntamento è fissato ma a fine campionato

Sì, ci proverà. A campionato finito e con sul tavolo il verdetto del piazzamento Champions. Sì, De Laurentiis dà appuntamento a Gattuso a dopo Napoli-Verona, ultima giornata di serie A. Per quelli che, probabilmente, saranno i titoli di coda di un rapporto turbolento e mai sereno ma non è detto che il finale sia così scontato visti i personaggi coinvolti. Sì, De Laurentiis ci proverà a colmare il solco scavato in questi mesi tra lui e il tecnico calabrese. E Gattuso lo ascolterà. E, ovvio, avrà il suo peso il verdetto in campionato. Ma Rino avrà qualche preclusione in meno rispetto a qualche giorno fa quando la sua risposta sarebbe stata secca e immediata.

Il futuro ancora assieme? Difficile forse difficilissimo ma un tentativo De Laurentiis, padrone dell’azienda Napoli, lo farà, convinto dai risultati raggiunti dalla squadra (e il boom di Politano, Zielinski, Fabian, Lozano, Insigne e così via): soprattutto se arriverà la qualificazione in Champions. Sì, De Laurentiis e Gattuso non si diranno addio senza parlarsi: faranno un tentativo di riavvicinamento. Magari persino senza convinzione, per salvare le apparenze. Tra i due non è scoppiato l’amore, o l’intesa, ma il patron azzurro e il suo braccio destro Chiavelli prima di continuare con il casting per la panchina iniziato da qualche settimana, dovranno vedere se ci sono delle chance di poter andare avanti. Per convenienza reciproca.

P Taormina (Il Mattino)