Con il Cagliari al Var ancora Mazzoleni. Sarà manita per il bergamasco

Napoli-Cagliari domenica (ore 15) sarà arbitrata dall’arbitro Fabbri di Ravenna, che quest’anno ha diretto gli azzurri nella trasferta persa 3-1 a Verona e nella semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata 0-0 al “Maradona” contro l’Atalanta. Al Var ci sarà di nuovo Paolo Mazzoleni. L’arbitro di Bergamo per la quinta volta in questo campionato è stato designato alla sala Var per un match degli azzurri, l’ultima volta in occasione di Napoli-Inter, terminata 1-1: l’arbitro di quella partita era Doveri, l’unica in questo campionato in un match casalingo degli azzurri. Per tre volte Mazzoleni è stato designato al Var per partite del Napoli in trasferta: la prima volta per Lazio-Napoli con arbitro Orsato che finì con la sconfitta per 2-0 degli azzurri, la seconda per Sassuolo-Napoli 3-3 (l’arbitro era Marini) e poi per la sfida del “Meazza” contro il Milan vinta 1-0 dal Napoli con gol di Politano, partita arbitrata dall’arbitro Pasqua. Fonte: Il Mattino