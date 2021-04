Classe 2001, nato a Bruges: è il trequartista seguito da Giuntoli

Il presente vuol dire qualificazione Champions, il futuro (prossimo) si chiama mercato. Ed il Napoli, in vista anche di qualche cessione o comunque, per essere competitivo ha bisogno di accrescere la sua rosa. Cristiano Giuntoli avrebbe già individuato un giovane profilo per rinforzare il Napoli il prossimo anno: Charles De Ketelaere. Si tratta di un centrocampista fiammingo classe 2001, nato a Bruges ed ha mosso i suoi primi passi militando nella squadra della sua città. A soli 20 anni è un perno centrale della squadra. È un trequartista puro, mancino, capace di ricoprire anche i ruoli di seconda punta ed ala sinistra. In questa stagione ha realizzato 5 gol e servito 6 assist in 40 presenze. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già pronta l’offerta di 10 milioni.