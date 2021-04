Alain Conte (all. San Marino Academy): “Contro il Napoli sarà un match di grande agonismo”

Dopo il turno squalificato scontato contro l’Hellas Verona, il tecnico Alain Conte tornerà in panchina in vista dello spareggio salvezza di domani contro il Napoli femminile. Ecco le sue parole prima del match contro le azzurre. “Abbiamo vissuto le ultime due settimane in maniera piuttosto tranquilla. Chiaramente l’avvicinarsi della gara ha aumentato il livello della tensione emotiva, ma abbiamo voluto ricercare una certa serenità, senza troppo farci condizionare dal pensiero di una gara come questa, indubitabilmente importantissima. Sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile e per questo abbiamo preferito concentrarci sul recupero delle energie mentali. Non c’è il rischio di sottovalutare l’impegno: perciò, è importante per noi scendere in campo serene e con fiducia nei nostri mezzi. Vincere consentirebbe all’una e all’altra delle due contendenti di dare un segnale importante in chiave salvezza. A Napoli, comunque vada, nessuno pronuncerà l’ultima parola. Però potrebbe mettere un mattone pesante sopra uno dei due piatti della bilancia. Per questo daremo il massimo per fare risultato, consapevoli che dovremo fare lo stesso anche negli impegni successivi. Abbiamo tutte le qualità per farcela. Il Napoli farà la sua partita, di sicuro proverà ad imporre il suo gioco fin dall’inizio. Non so che Academy si aspettano di trovare. So però che sarà una gara di grande agonismo e noi ci faremo trovare preparate. Scenderemo in campo per lottare con tutta la forza che abbiamo in corpo. È una grande opportunità per noi, e cercheremo di coglierla vendo ben impressi nella mente concetti come ‘generosità’, ‘sacrificio’ e umiltà’. Questa è la strada per riscattarci”.

La Redazione