Telese, giornalista: “Sono solidale con Agnelli: poverino, è confuso”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Telese, giornalista , ecco le sue parole: “Sono solidale con Agnelli: poverino, è confuso, è in un momento difficile della sua vita. Non ne ha imbroccata una. Mandasse via Ronaldo e non chiedesse a noi di risolvere i suoi debiti. Il Cagliari dello scudetto era una squadra simpatia, ragazzi che riuscirono a capire che fecero un mezzo miracolo rompendo l’egemonia dell’Inter, del Milan e della Juventus. Napoli-Cagliari di domenica? Al Cagliari basta un punto, vi concederemo un pareggio (ride, ndr)”.