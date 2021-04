TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Spalletti? Pregi e difetti del tecnico di Certaldo”

Nel corso della trasmissione “Tele Club Italia All News” condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de” ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Nelle prossime cinque partite, matematicamente 4 successi ed un pareggio, contro la Fiorentina, ma è chiaro che si proverà a vincerle tutte per mettere pressioni alle dirette concorrenti. Gattuso? In questo momento no è semplice ricucire lo strappo, ma non per i contatti tra De Laurentiis ed altri allenatori, ma sulla poca tutela nel periodo degli attacchi subiti dall’esterno. Ad oggi non è neanche semplice capire dovrà andrà il mister, visto che la Fiorentina ei è complicata e c’è la matassa alla Lazio per Simone Inzaghi. Ad oggi è difficile, non impossibile rispetto a qualche settimana fa. Su Spalletti ci sono due facce del tecnico di Certaldo. Il tecnico che sa il fatto suo, avendo vinto con lo Zenit e fatto vedere un bel calcio in passato alla Roma e all’Inter. L’altro aspetto è caratteriale, dove non sempre riesce ad avere un buon rapporto con la stampa e i calciatori. Vediamo dopo la stagione la decisione che prenderà il patron del Napoli. La gara insidiosa? Indubbiamente tutte le partite vanno giocate al massimo, senza pensare di averle già vinte, ma se dovessi dirne une direi a Firenze. Anche se i viola bisognerà vedere a che punto staranno in classifica. Tra Mertens e Osimhen credo che il belga parta in vantaggio per il tipo di gara che potrebbe fare il Cagliari. Per il resto vedo in vantaggio Lozano e Mario Rui per il completamento della formazione da mandare in campo contro i sardi”.

La Redazione