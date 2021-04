Spignesi, giornalista: “Il Cagliari ha cambiato marcia nelle ultime gare. Ecco la probabile formazione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Riccardo Spignesi, giornalista.

“Il Cagliari ha cambiato marcia in queste ultime settimane. Il 17 aprile al 90′ di Cagliari-Parma era spacciato. Poi c’è stata la rimonta e il Cagliari ha messo la quinta. Ha fatto 3 vittorie consecutive, non succedeva da novembre 2019. Soprattutto contro la Roma ha trovato i primi punti contro una delle prime 7 squadre della classifica. Formazione? Non ci sarà Marin, squalificato. Sarà un’assenza pesante ma tornerà Nainggolan, che bisogna vedere come sarà inserito. Può giocare sulla linea di Joao Pedro oppure più basso”.