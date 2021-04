SETTORE GIOVANILE – Nei mini gironi al primo posto il Napoli Under 17 di Carnevale

Il settore giovanile sta lentamente ripartendo, non solo con i campionati Primavera, ma anche l’Under 17 con la formula da otto gironi da cinque squadre e tra queste c’è anche il Napoli. La squadra di Massimo Carnevale è prima con sei punti, per via dei successi contro Ascoli e sul campo del Frosinone, sconfitti contro il Pescara per 3-1. Domenica mattina invece sfida casalinga contro il Benevento, dietro ai partenopei di due soli punti, ma con una gara in più rispetto alle dirette concorrenti.

Classifica

Napoli 6; Benevento 4 punti, Pescara 3, Ascoli 1, Frosinone 0

La Redazione