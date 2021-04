SERIE B FEMMINILE – Clara Gorno neo presidente del Brescia

Svolta storica in casa Brescia Calcio Femminile: dopo 36 anni il fondatore e patron Giuseppe Cesari cede il pacchetto di maggioranza della società a Clara Gorno, nuova Presidente del sodalizio biancoblu. La formalizzazione del passaggio di proprietà è stata effettuata negli scorsi giorni presso lo Studio Notarile Associato Forino; nell’accordo fra le parti, è stato altresì concordato che Cesari onorerà gli impegni assunti fino al termine

dell’attuale stagione sportiva. «Non è stato certamente facile per me prendere questa decisione, che tuttavia

meditavo da tempo–le parole di Giuseppe Cesari nella conferenza stampa organizzata questa mattina presso le sale dello Stadio Comunale di Rodengo Saiano-. Negli anni, anche in quelli più belli dal punto di vista dei risultati sportivi, non ho mai fatto mistero che nessuno, sia per quanto riguarda l’imprenditoria bresciana, che dalla politica, si è mai fatto avanti per darmi una mano. Gestire una società sportiva, soprattutto di questo livello, portata avanti in una determinata maniera, ha dei costi che probabilmente non sono molto chiari a chi osserva

fatto che arriverà da qui a breve e il perdurare del mancato sostegno da parte di tutti hanno fatto sì che decidessi di mettere un punto . Siamo partiti 36 anni fa dall’Oratorio nel campionato CSI e con passione, sacrifici e competenza siamo arriv ati dove siamo arrivati. Intendo ringraziare, in una stretta di mano collettiva,

tutti coloro che in questi tre decenni, per poco o tanto tempo hanno dedicato parte di loro stessi alla crescita e ai successi della società. Ci tengo in particolar modo a menzionare due persone che hanno condiviso con me questo cammino: Rosangela Visentin e Cristian Peri per la loro passione, perseveranza, amore per lo sport e per il BCF.

Il Brescia Calcio Femminile – prosegue Giuseppe Cesari- è un bene che va preservato al di là della mia presenza o meno. Ho sempre cercato di specificarlo questo: perciò quando ho avuto i primi contatti con Clara Gorno ho

capito di aver trovato la persona giusta per dare nuova linfa, entusiasmo, visione e progetti ambiziosi per il futuro. Ci siamo incontrati e abbiamo trovato un accordo. Clara mi ha chiesto di rimanere nell’organigramma societario come presidente onorario e ho accettato volentieri. Sono convinto che con lei il Brescia Calcio Femminile vivrà nuove pagine entusiasmanti di una sto ria che continua». Alla guida del Brescia Calcio Femminile, Giuseppe Cesari ha vinto lo Scudetto nel 2014 e nel 2016, la Coppa Italia nel 2012, 2015 e 2016, la Supercoppa Italiana nel 2014, 2015, 2016 e 2017. In campo Europeo, come massimo risultato, la

qualificazione ai quarti di finale della Uefa Women’s Champions League nella stagione 2015/2016.

«Come prima cosa voglio dire che sono felice ed orgogliosa – le dichiarazioni di Clara Gorno, nuova presidente del Brescia Calcio Femminile -. Come è nato il mio interessamento verso il BCF? Leggendo un’intervista nella quale Cesari denunciava il continuo disinteressamento rispetto alle sue richieste di sostegno,

e che si rendeva disposto alla cessione della società. Ho provato grande stima e dammirazione per una persona che definirei “stoica”, e quindi nel gennaio di quest’anno l’ho contattato, ci siamo incontrati e mi ha invitato ad assistere ad alcune delle partite casalinghe della squadra». «Gli ho prospettato la mia visione del Brescia Calcio Femminile del futuro, partendo dal fatto che la mia intenzione è riportarlo ad alti livelli calcistici, con

pazienza e determinazione. Gli ho raccontato la mia esperienza di vita come cooperante internazionale in diverse ONG in varie parti del Mondo, dal Sudamerica all’Africa per aiutare donne e bambini che non hanno alcun diritto costituzionale. Io credo fermamente nel potere delle donne, nella solidarietà femminile; credo

nella nostra tenacia, nel coraggio e nell’abnegazione che siamo in grado dimettere in campo. E per questo

un mio preciso obiettivo è anche quello di combattere la disparità di genere nello sport, attraverso lo sport.

amareggiata scoprire che le nostre ragazze si allenano la sera perché durante la giornata devono svolgere un’attività lavorativa che permetta loro di avere uno stipendio sufficiente per vivere la quotidianità. La Figc ha in programma di introdurre il professionismo nel calcio femminile nel prossimo futuro, ma per garantire gli stessi diritti dei colleghi uomini il percorso sarà lungo». «Per far sì che la donna che pratica sport non sia vista come un’eccezione, e che quindi ci possano essere veramente pari opportunità, il mio intento è quello di implementare e puntare fortemente sulle affiliazioni con le realtà sportive locali affinché le bambine possano avvicinarsi a questo bellissimo sport e avere la possibilità di inseguire il proprio sogno. Il Brescia Calcio Femminile deve continuare ad essere, e rappresentare sempre di più, una realtà di crescita sportiva ma anche umana. Sono già al lavoro e in contatto con le istituzioni locali per affrontare insieme la battaglia del riconoscimento dei diritti delle donne nel calcio, e sono fermamente convinta che il tessuto imprenditoriale bresciano sposerà questo pro getto per far sì che insieme si possa creare un forte senso di appartenenza territoriale . Cosicché anche le nostre figlie un domani possano godere di questo diritto, e i nostri figli crescano fin da piccoli allenati a rispettare le donne» «Per quanto riguarda l’assetto dirigenziale–prosegue Clara Gorno–considerando che sono subentrata in un momento particolare della stagione, a quattro giornate dalla fine di un campionato difficile e molto combattuto, è normale che io non abbia voluto toccare nulla. Qui ci sono persone prima di tutto di grande sensibilità e attaccamento alla realtà del Brescia Calcio Femminile, poi con competenze di primo livello riconosciute a livello nazionale. Ora la concentrazione delle ragazze e dello staff tecnico deve essere tutta rivolta al conseguimento della salvezza: una volta raggiunto, poi parlerò con ognuno come è giusto che sia. Questo progetto potrà ottenere risultati tangibili e soddisfacenti solo grazie al lavoro di gruppo, dove ognuno attraverso il proprio ruolo, le pro prieesperienze e il proprio vissuto aiuti a crescere e migliorarsi per remare tutti nella stessa direzione». «Ho chiesto a Giuseppe Cesari di accettare la carica di Presidente Onorario: quello che ha dato per il BCF, ma per il calcio femminile italiano in generale ha fatto la storia, e questo non lo dico io, ma tutti quelli che lo conoscono. È un pioniere di questo sport, con grandi valori etici e morali che condivido». «Ho incontrato e mi sono presentata alla squadra prima dell’allenamento di lunedì: ho trovato un bel gruppo affiatato, fatto di ragazze sensibili e soprattutto vogliose di dare il massimo per il bene della squadra. Il loro entusiasmo è un esempio potentissimo di come le donne possono fare la differenza nella vita e nello sport». «Ai nostri tanti e appassionati tifosi dico di stare tranquilli: voglio vedere un Brescia Calcio Femminile tornare a calcare i campi più importanti, ma soprattutto voglio dare loro una squadra di cui andare fieri anche oltre i risultati sul campo». «Faccio il mio personale in bocca al lupo a Clara Gorno per l’inizio di questa nuova entusiasmante avventura alla guida di una delle società calcistiche femminili più vincenti a livello nazionale e di prestigio del nostro territorio– le parole di Giuseppe Taini, Presidente dell’Ospitaletto Calcio, azionista di minoranza del Brescia Calcio Femminile -. Sono certo che grazie alla sua sensibilità, capacità, spirito d’iniziativa ed alla nostra collaborazione il Brescia Calcio Femminile potrà tornare nei prossimi anni a competere ai massimi livelli ed imporsi come realtà di primaria importanza a li vello sociale per la nostra provincia e non solo; l’impegno dell’Ospitaletto Calcio continuerà per raggiungere quegli obiettivi di integrazione e sinergia tra le due realtà calcistiche, come è già avvenuto per l’individuazione dello stadio di Rodengo Saiano, con l’obiettivo di consolidarne la presenza anche attraverso investimenti, come la sostituzione in sintetico dell’attuale campo secondario in terra battuta». Il nuovo assetto societario del Brescia Calcio Femminile è così costituito: Clara Gorno detiene il 62,5% delle quote; il restante 37,5% è in capo all’ACD Ospitaletto Calcio. Fonte: Comunicato Ufficio stampa Brescia calcio femminile Mi ha colpita e

dall’esterno, e più volte ho ribadito che da solo non ce la facevo. Già la cessione del titolo al Milan tre anni fa è stato un colpo–necessario–ma duro da digerire e ho deciso comunque di portare avanti un progetto nuovo, basato sulle giovani del nostro vivaio che ci ha riportato in Serie B. Ma l’avvento del professionismo di