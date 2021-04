Schira: “La Fiorentina è fiduciosa in un accordo con Gattuso”

Da un po’ di tempo si sa che la Fiorentina per il suo nuovo progetto tecnico e per l’avvio di un nuovo ciclo aveva pensato al tecnico del Napoli, Rino Gattuso. Recentemente, però, si era parlato di un raffreddamento dei contatti tra il club e l’allenatore visti i dubbi di quest’ ultimo. La società viola sembrava essere vicinissima a Roberto De Zerbi, alla guida, attualmente, del Sassuolo. L’esperto di mercato, Nicolò Schira, oggi afferma che è sempre Gattuso in cima alla lista dei desideri della dirigenza gigliata e del contratto che gli verrebbe offerto: un biennale da due milioni di euro a stagione.

Rino #Gattuso will leave #Napoli at the end of the season. He is still the first choice of Rocco #Commisso as a new coach for the next season. #Fiorentina have offered 2-years contract (€2M/year) and they are confident to reach an agreement in the coming days. #transfers https://t.co/kPkipaFLOc

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2021