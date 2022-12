Qualcosa è cambiato nel Napoli, nei corridoi si respira un’aria diversa. Gattuso conferma i magnifici 4

E’chiaro che qualcosa è cambiato nel Napoli. Nel lunghi corridoi del centro tecnico si respira un’aria assai più rilassata. Anche se si gioca di pomeriggio con i sardi e il rischio è quello del caldo, Gattuso ha deciso di non cambiare gli orari delle sedute di allenamento: sempre di mattina. È stato giocatore, per certi versi lo è ancora nell’animo. E sa bene che è la soluzione preferita. Si affiderà in attacco ai Fantastici 4 di Torino, con Lozano e Mertens che partiranno dalla panchina: un attacco stellare. Come cambiano le cose: due anni fa inseguiva la Champions con il Milan con l’etichetta di essere un difensivista alla Nereo Rocco. P. Taormina (Il Mattino)

