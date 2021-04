Per Milan e Juventus, quella Champions non è solo una volata

Non preoccupati, ma terrorizzati. Se Milan e Juventus non dovessero centrare la Champions sarebbe davvero drammatico. Il piazzamento non importa a nessuno, conta esserci. quel che conta è conquistare il posto al sole. E al momento il disastro più cupo bussa alla porta. A Milano la competizione serve anche per trattenere Donnarumma, a Torino per provare a prenderlo. In più, vanno fatti i conti con Ronaldo che tra stipendio e ammortamento pesa sul bilancio circa 85 milioni di euro. Venderlo, certo. Ma a chi? I rossoneri hanno chiuso il bilancio 2020 con un rosso da 195 milioni di euro. Per cui, è facile capire che quella Champions non è una “semplice volata”, in ballo c’è molto altro. Anche per Pirlo e Pioli. Da nove anni a questa parte i bianconeri hanno avuto la Champions sempre in tasca, il Milan, invece, si è illuso fino a febbraio di aver un pass quasi scontato. La media punti milanista non si è abbassata, è proprio crollata. La classifica relativa al solo girone di ritorno d’altra parte parla chiaro e recita: Inter 38, Atalanta e Napoli 32, Juve e Lazio 27, Milan 23.

Il Mattino