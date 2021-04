Per la corsa Champions, scende in campo anche AdL

In un mese e mezzo il Napoli è passato da una stagione da dimenticare, all’aver agganciato la zona Champions, con il terzo posto in classifica. Questo per essere uscito indenne dalle sfide contro Milan, Roma, Inter e Lazio, con tre successi ed un pareggio. Il patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis, prima della sfida contro i biancocelesti è entrato nello spogliatoio ed ha detto a squadra e staff tecnico: “Premio Champions per tutti”. Un motivo in più per ottenere il massimo, ma ora il destino è nelle mani dei partenopei, con cinque successi, ma anche 4 ed un pareggio, sarebbe traguardo raggiunto, per via degli scontri diretti tra le avversarie. E’ chiaro che non bisognerà abbassare la guardia, visto che si affronteranno anche squadre in lotta per la salvezza (Cagliari e Spezia), ma ora la classifica finalmente sorride al Napoli e quindi c’è voglia di completare l’opera.

La Redazione