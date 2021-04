Per il Napoli la Champions passa dalle piccole

Ben 40 punti conquistati contro le medio-piccole: il Napoli viaggia forte contro le squadre posizionate in classifica tra l’undicesimo e il ventesimo posto. E nelle ultime cinque giornate gli azzurri affronteranno quattro formazioni di questo tipo, a cominciare dalla sfida di domenica contro il Cagliari in lotta per non retrocedere, e poi Spezia, Udinese e Fiorentina, altre tre squadre impegnate nella corsa per la permanenza in serie A, per chiudere all’ultima giornata al Maradona con il Verona, al momento decimo in classifica. Un trend finora molto positivo contro le formazioni di medio-bassa classifica che gli azzurri saranno chiamati ora a confermare nella volata finale per un posto alla prossima Champions League. Il primo ostacolo da superare sarà il Cagliari di Semplici, reduce da tre vittorie consecutive contro Parma, Udinese e Roma, una squadra in netta ripresa che ha agganciato al terz’ultimo posto Benevento e Torino.Roberto Ventre (Il Mattino)