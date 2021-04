Per il dopo Gattuso oltre a Spalletti c’è anche il piano G

Il Napoli, gioca su due tavoli, tra il campo dove ha come obiettivo la zona Champions da confermare, visto che è terzo in classifica, ma anche per il futuro della guida tecnica. Negli ultimi giorni è salito in cima alla lista Luciano Spalletti, con o senza la grande competizione internazionale. E’ un allenatore di esperienza, sarebbe perfetto l’attuale modulo 4-2-3-1. Primi contatti già a Gennaio, quando sembrava che Gattuso, dovesse già lasciare. In alternativa c’è Galtier, attualmente primo in classifica con il Lille, davanti a Psg e Monaco.Calcio verticale, ideale per Osimhen. Allenatore che conosce molto bene Ghoulam, dai tempi del Sant-Etienne. Ovviamente anche il discorso dei rinnovi, in primis Insigne, ma anche delle offerte per Koulibaly e Fabian Ruiz, senza dimenticare Meret. Quest’ultimo sta giocando, ma vorrebbe l’anno prossimo essere titolare in pianta stabile e diventare il leader della porta del Napoli. Due piste per la prossima guida tecnica, ma come sempre dipenderà dalla competizione che si andrà a giocare la prossima stagione.

La Redazione