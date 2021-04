Non solo difensori, il Napoli monitora una punta del Reims

Il Napoli sta valutando diversi profili per riassestare la sua difesa, visti i probabili addii di Maksimovic, Ghoulam ed Hysaj, ma non per questo non osserva altre tipologie di calciatori, anche attaccanti. Il club azzurro guarda, per esempio, in casa Reims. Faceva l’elettricista, oggi è una punta che al momento vanta 14 gol in stagione. Boulaye Dia ora potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’attaccante senegalese, infatti, che ha il contratto in scadenza nel 2022, è monitorato costantemente proprio dal Napoli. Non solo, su di lui c’è anche l’interesse della Fiorentina.