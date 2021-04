Mandarini: “Rinnovo Gattuso? Nella vita tutto è possibile, ma per ora è escluso”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista.

“Bonus Champions League? Rientra un po’ nella normalità delle cose e in questa fase rappresenta un incentivo. Dal Benevento in poi quella del Napoli è stata una grande reazione. Se il Napoli non si qualifica in Champions potrebbe esserci un pesante ridimensionamento. Gattuso? Nella vita tutto è possibile, si rompono e si rimettono insieme matrimoni e amicizie. Nel caso in cui ci fosse un colpo di scena (che per ora è categoricamente escluso) credo che a prescindere conti il bene del Napoli. Sia lui che il presidente sono stati bravi a vivere da separati in casa ma non da separati in campo. Spalletti? Deve piacere a De Laurentiis”.