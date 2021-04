La difesa da puntellare: due nomi nuovi sull’agenda di Giuntoli

La difesa del Napoli, la prossima stagione, inevitabilmente cambierà. Tre i possibili addii: Maksimovic, Ghoulam ed Hysaj. Per sostituire i primi due Giuntoli starebbe valutando diversi profili. Oggi Tuttosport ne rivela i nomi: Vuskovic dell’Hajduk Spalato e Alioski del Leeds. Il primo è un difensore centrale croato classe 2001 e prenderebbe il posto del difensore serbo. Su di lui anche Torino e Sassuolo che hanno già presentato un’offerta di circa 5 milioni di euro, rispedita però al mittente. Ne servono almeno 10, come da richiesta dell’Hajduk Spalato. Per la fascia sinistra, invece, si segue con attenzione il terzino del Leeds, Ezgjan Alioski, pedina fondamentale per mister Marcelo Bielsa. Con i suoi 29 anni si tratterebbe di giocatore di esperienza. Anche in questo caso però servirebbero almeno 10 milioni di euro per convincere il club inglese a cederlo.