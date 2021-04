In vista del Cagliari, tre dubbi di formazione per Gattuso

Il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida contro il Cagliari di domenica alle ore 15,00. Nella serata di ieri la notizia della negatività dei tamponi del gruppo squadra, aspetto che ha tranquillizzato tutti, Gattuso compreso. Per la formazione da mandare in campo contro i sardi, Ospina sta meglio, ma difficilmente giocherà, visto che prosegue le terapie tra campo e palestra, Meret ancora favorito. Tre i dubbi della vigilia. Il primo a sinistra con: Mario Rui-Hysaj, dove come sempre solo alla fine verrà sciolta la riserva. Per il secondo ballottaggio c’è Politano o Lozano, anche in questo caso, non semplice, visto il momento di forma di entrambi. Infine in attacco, Mertens o Osimhen, qui dipenderà anche dall’atteggiamento tattico del Cagliari per la scelta della punta.

La Redazione