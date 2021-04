 Il primo passo, per il rinnovo eventuale, lo deve fare Aurelio De Laurentiis

Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida contro il Cagliari di domenica alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico degli azzurri Gattuso, non vuole cali di tensione, è stata una seduta di allenamento molto intensa, forse la più dura delle ultime settimane. La sfida contro i sardi è molto importante e avere cali di tensione non è consentito in questo finale di stagione. Tra l’allenatore calabrese e Leonardo Semplici due sfide in serie C ed entrambe vittorie per Gattuso. Sul futuro della guida tecnica, al momento non ci pensa, ma è chiaro che la prima mossa spetterebbe a De Laurentiis con un’offerta e convincere il tecnico a restare.

La Redazione