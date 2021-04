Il contratto di Gattuso sta per scadere, ma Rino una proposta la prenderebbe in considerazione

Ora al Napoli insegue il record dei gol. Il senso di appartenenza che ha creato nel gruppo sembra essere l’arma in più. Gattuso non teme i cali di tensione e sa bene che il discorso legato al suo futuro non condizionerà il rendimento della squadra. Il disagio che ha vissuto tra fine gennaio e febbraio è ormai solo un ricordo che però ha lasciato il segno e che influenzerà la sua decisione. Il contratto sta per scadere e dal 12 gennaio non se ne parla più. Se De Laurentiis dovesse tornare a proporre la permanenza in azzurro, Gattuso prenderà in considerazione la decisione. Prima vanno chiariti i motivi dello scontro. Non è semplice il riavvicinamento, ma fino a pochi giorni fa avrebbe Gattuso avrebbe detto no a prescindere. Ora qualcosa sta cambiando. E dunque, i giochi non sono fatti come in tanti credono. In ogni caso è troppo presto per individuare il successore: c’è un casting assai variegato e potrebbero ricominciare i contatti con i vari Italiano (il prediletto, ma prima deve salvarsi), Fonseca e Juric. Difficile, ma non impossibile, immaginare di poter accontentare Spalletti che per meno di 4 milioni non firma (e ha pure uno staff di 9 persone).P. Taormina (Il Mattino)