Ieri al centro “KONAMI” seduta di allenamento durissima, per Gattuso il futuro si chiama Cagliari

Ieri c’è stata la ripresa degli allenamenti al centro che si chiamerà “Konami” e Rino vuole avvicinare la squadra con la tradizionale tranquillità ma senza cali di tensione. È un campione del mondo che ha fatto la gavetta. Quella vera. E ieri ha ricordato a tutti, nella lunga seduta tattica, che «il futuro è il Cagliari e che non si deve pensare a null’altro. Perché ci vuole poco per rovinare tutto». Chiaro, il riferimento è a tante cose: al rischio di pensare che il traguardo Champions sia ormai alla portata, che il calendario sia in discesa. E che magari qualcuno cominci a pensare anche al mercato. Ed è per questo che Gattuso, con l’inseparabile Riccio al suo fianco, ha voluto ribadire un concetto-chiave: «Non bisogna buttare al vento quello che abbiamo fatto fino ad adesso». P. Taormina (Il Mattino)