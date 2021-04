I. Zazzaroni, dir. CdS: “Premio per i calciatori in caso di arrivo in Champions”

Ivan Zazzaroni direttore del corriere dello Sport ai microfoni su Radio 1 Station: “De Laurentiis ha istituito un premio per i calciatori in caso di arrivo in Champions. Il Napoli è all’interno del gruppo che conta, dunque, è giusto così. ADL ha preso spunto da Gattuso sul premio? Non conosco la questione premio ai calciatori da parte di Rino in caso di passaggio del turno in Europa League col Granada, ma mi sembra strano che ADL prenda spunto dall’allenatore. I presidenti fanno questo, inseriscono questi premi nei bonus o durante l’anno. Sono in zona Champions, è strano che non li dia, in realtà. Nonostante i contratti super complicati di Aurelio, mi meraviglio di chi si meraviglia.

Fonte: Radio 1 Station