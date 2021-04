I. Zazzaroni, dir. CdS: “Non ci sono margini perchè Gattuso resti in panchina”

Ivan Zazzaroni direttore del corriere dello Sport ai microfoni su Radio 1 Station: “ADL deve tenere tutto sotto controllo e nei contratti vengono anche inseriti dei limiti a riguardo. Margini per vederlo ancora sulla panchina azzurra? Ad oggi, nemmeno uno, ma poi il calcio ti sorprende sempre. Ha già superato stagioni difficili come al Palermo, Pisa, in Grecia e anche al Milan, ha avuto una serie di esperienze che lo hanno forgiato e cambiato sul piano tattico. Pochissimi allenatori hanno avuto questo tipo di gavetta, molto dipenderà da lui. Kaio Jorge? Giocatore importante, dei contatti li avranno avuti sicuramente. Mi sorprende, però, che il Napoli voglia acquistarlo, perché deve recuperare dal mercato tra gli 80 e i 100 milioni. Dunque, servono cessioni importanti: dubito Insigne, Mertens non ti porterebbe molto nelle casse e lo escludo, Lozano è un punto interrogativo perché ha mercato, magari Petagna, sicuramente non Osimhen.

Fonte: Radio 1 Station