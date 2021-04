Giuntoli corteggiato dalla Vecchia Signora per il dopo Paratici

Le cose alla Juventus potrebbero cambiare e, oltre ad un possibile cambio in panchina, potrebbero esserci novità anche dietro le scrivanie. I prossimi 450 minuti, decisivi per la qualificazione in Champions e per alcuni progetti da mettere in atto. Per questa annata sicuramente al di sotto delle aspettative, alla fine potrebbero pagare Pirlo ma anche Paratici. Si vocifera di un ritorno di Marotta come dg e si parla con insistenza di una corte forsennata per il ds del Napoli, Giuntoli. Anche dalle parti di Milanello i soldi della Champions servono eccome. Motivo per cui Ibrahimovic ha già rinnovato alla cifra di 7,5 milioni netti per un anno. Momenti drammatici, c’è poco da fare.

P. Taormina (Il Mattino)