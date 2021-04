Gattuso non dice no, ma il primo passo non spetta a lui!

Il primo passo, per il rinnovo eventuale, lo deve fare Aurelio De Laurentiis. Perché è lui che deve decidere se fare presentare un’offerta oppure no. Il primo passo, verso il Cagliari, non può che farlo Gattuso: che probabilmente per lanciare un messaggio chiaro alla squadra ha fatto svolgere una delle sedute più dure nelle ultime settimane, con urla e richiami continui a tutti, per un allenamento senza sosta e a ritmo altissimo. Altro che contratto: l’unica cosa che ha nella sua testa il tecnico toscano è la sfida al Cagliari di Semplici, con cui ha duellato ai tempi della C quando Ringhio era a Pisa e l’allenatore fiorentino era sulla panchina della Spal (ed entrambi gli scontri diretti furono vinti da Gattuso).

P. Taormina (Il Mattino)