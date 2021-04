Fino ad ora gli azzurri hanno fatto bottino pieno con 4 avversari

Rendimento finora super degli azzurri in questo tipo di partite: su sedici gare giocate finora, 13 vittorie, un pareggio con il Torino e due sconfitte contro lo Spezia al Maradona e il Genoa in trasferta. Con Gattuso quest’anno il Napoli ha ritrovato una mentalità vincente nelle sfide in cui ha giocato da favorito lasciando per strada solo sei punti con Spezia e Genoa e due al Torino nel match d’andata pareggiato 1-1 in casa (in totale quindi soltanto otto punti). Per il resto tutti successi. Un segnale di maturità degli azzurri che sono riusciti a mantenere alta l’attenzione proprio nelle partite in cui c’era il rischio di deconcentrarsi: il Napoli è riuscito a battere in casa e in trasferta Parma, Benevento, Bologna e Crotone, al Maradona il Genoa e la Fiorentina e fuori il Cagliari, l’Udinese e il Torino.Roberto Ventre (Il Mattino)