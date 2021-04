Europa League – Tracollo Roma: ko 6-2 con il Manchester United

Che brutta batosta per la Roma. I giallorossi cadono 6-2 in casa del Manchester United nell’andata delle semifinali di Europa League. Inglesi avanti con Bruno Fernandes al 9′ min ma la Roma rimonta con il rigore di Pellegrini (15′ min) e Dzeko (33′ min) anche se perde ben tre giocatori per infortunio. Nella ripresa lo United annienta la squadra di Fonseca con la doppietta di Cavani, di nuovo Bruno Fernandes su rigore, Pogba e Greenwood. Finale ipotecata per lo Manchester United, adesso si fa dura per la Roma, che dovrà cercare l’impresa la prossima settimana all’Olimpico