Europa League – Colpo Villareal, Arsenal affondato 2-1

Colpo grosso del Villareal. Gli spagnoli battono 2-1 l’Arsenal nell’andata delle semifinali di Europa League e si avvicina alla finale. Il Sottomarino giallo vola con le reti di Trigueros al 5′ min e dell’ex Napoli Albiol al 29′ min. I Gunners accorciano le distanze nella ripresa con il rigore di Pepe al 73′ min e tiene tutto ancora in bilico in vista del ritorno. Espulsi Ceballos per l’Arsenal e Capouè per il Villareal per doppia ammonizione