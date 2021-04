Era dall’epoca di Sarri che il Napoli non trovava questa continuità contro le medio piccole

In questo campionato con la guida di Gattuso il Napoli è riuscito a trovare continuità contro le medio-piccole, una caratteristica degli azzurri nei tre anni di Sarri. Nel campionato 2017-2018 quello del secondo posto a 91 punti il Napoli perse solo 4 punti con le formazioni che a fine campionato terminarono tra l’undicesimo e il ventesimo posto (con Chievo e Torino in virtù dei due pareggi per 0-0 e 2-2). Sempre con Sarri in panchina l’anno precedente, la stagione 2016-2017 chiusa al terzo posto, gli azzurri contro le medio piccole persero 6 punti (i pareggi con Pescara 2-2, Palermo 1-1 e Genoa 0-0). E furono 6 i punti persi in partite del genere dal Napoli anche nel primo anno del tecnico toscano in panchina, il 2015-2016 (i pareggi con Empoli 2-2, Carpi e Genoa per 0-0). L’anno scorso che il Napoli chiuse al settimo posto furono invece addirittura 25 i punti persi contro le squadre che poi chiusero tra l’undicesimo e l’ultimo posto (doppio ko con Parma e sconfitte con Bologna, Cagliari, Lecce e pareggi con Torino, Genoa, Bologna, Spal e Udinese). Roberto Ventre (Il Mattino)