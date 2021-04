E’ spagnolo il classe ’99 individuato come sostituto di Maksimovic

L’obiettivo “presente” prima di tutto, quindi la qualificazione alla prossima Champions, ma anche la preparazione per la stagione che andrà ad iniziare. E per farlo al meglio occorre sostituire e trovare alternative per le caselle che rimarranno vuote. Certo l’addio di Maksimovic, per scadenza contratto, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero già avviato una trattativa per Francisco Montero, difensore dell’Atletico Madrid attualmente in prestito al Besiktas. “Alejandro Camano, manager del giocatore, ha confermato l’interesse del Napoli e i contatti avuti con Giuntoli, in questo periodo” ha scritto stamattina la rosea. Il difensore spagnolo classe ’99 ha già debuttato anche in Champions League nel 2018 contro il Borussia Dortmund ed ha disputato 14 partite quest’anno col Besiktas. Acquisto in prospettiva, dunque, da far crescere al fianco di Koulibaly e Manolas.