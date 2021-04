CALCIO FEMMINILE – Mino Raiola nuovo agente di Barbara Bonansea

Mino Raiola, noto agente di calciatori, tra gli altri di: Ibrahimovic, Balotelli, Kean, De Light, Verratti e non solo, entra nel mondo del calcio femminile. Il poter manager gestirà l’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea, ancora che non ha rinnovato con il club bianconero ed è seguita dal Lyon in via di ristrutturazione. La giocatrice in passato ha giocato nel Torino e nel Brescia, prima di approdare alla Juventus. In estate si capirà se resterà in Italia, oppure approderà verso nuovi lidi. Viene riportato dal sito di Sportmediaset.

La Redazione