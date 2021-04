CALCIO FEMMINILE – L’Italia di Bertolini testa di serie per i sorteggi dei mondiali 2023

In attesa di giocare i prossimi Europei 2021 in Inghilterra, si inizia a pensare ai prossimi Mondiali 2023 in Australia e Nuova Zelanda. L’Italia del c.t. Milena Bertolini è capitata in prima fascia. Ecco tutte le 6 fasce.

Fascia 1: Paesi Bassi, Germania, Inghilterra, Francia, Svezia, Spagna, Norvegia, ITALIA, Danimarca;

Fascia 2: Belgio, Svizzera, Austria, Islanda, Scozia, Russia, Finlandia, Portogallo, Galles;

Fascia 3: Repubblica Ceca, Ucraina, Repubblica d’Irlanda, Polonia, Slovenia, Romania, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Irlanda del Nord;

Fascia 4: Slovacchia, Ungheria, Bielorussia, Croazia, Grecia, Albania, Macedonia del Nord, Israele, Azerbaigian;

Fascia 5: Turchia, Malta, Kosovo, Kazakistan, Moldova, Cipro, Isole Faroe, Georgia, Lettonia;

Fascia 6: Montenegro, Lituania, Estonia, Lussemburgo, Armenia, Bulgaria.

