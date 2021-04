A. Valentini, ex DG FIGC: “I soldi sono stati spesi male, cambiando 4 allenatori”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Antonello Valentini, ex DG FIGC: “Delusi a Bari dalla gestione De Laurentiis? Io sono un tifoso atipico, ma la squadra del cuore non si può cambiare. Voglio essere netto ed inequivocabile: la testa di maiale mozzata e gli striscioni intimidatori sono dei fatti inaccettabili ed inqualificabili. Nessuna rabbia, nessuno sconforto, nessuna amarezza può giustificare comportamenti di questo genere. Questa è la base di tutto il discorso altrimenti non possiamo parlare oltre. Detto questo, del delusione e molta perché a Bari esiste una grande famiglia, quella dei De Laurentiis, che ha sollevato il Bari dal baratro ma ad oggi manca una grande società e di conseguenza una grande squadra. I De Laurentiis ci hanno messo soldi ed anche tanti ma non decolla il progetto sportivo e gestionale per riportare il Bari a livelli superiori. I soldi sono stati spesi male, cambiando 4 allenatori in 2 anni.”