A. Valentini, ex DG FIGC: “Giuntoli è un ottimo DS. Bari è una succursale di Napoli”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Antonello Valentini, ex DG FIGC: “Giuntoli è un ottimo ds, di recente due collaboratori di Giuntoli sono stati a Bari a parlare alla squadra non so a che titolo, però. Questo alimentano lo sconforto e la delusione dilaganti a Bari. Un qualcosa che mette i play-off a serio rischio. Tutto questo, però, ripeto non giustifica assolutamente nella violenza dei gesti nel intimidazione. Luigi De Laurentiis ha autonomia? Conosco Aurelio De Laurentiis ma non suo figlio Luigi, da quello che mi dicono i colleghi giornalisti da Bari, la società Bari è una succursale del Napoli. Luigi De Laurentiis è strettamente in contatto con la struttura napoletana ed è un presidente a responsabilità limitata.

Sandulli? Non rinnego di aver sollevato obiezioni su un certo comportamento esterno del professor Sandulli che su casi anche di sua competenza ha rilasciato dichiarazioni a radio e televisioni. Lì è mancato un intervento della commissione di garanzia della FIGC che avrebbe dovuto richiamare il professor Sandulli al rispetto delle norme interne, questo senza nulla togliere alla competenza del professor Sandulli. Si è trattato di un avvicendamento voluto dalla federazione che non toglie nulla alle capacità di Sandulli. C’è stato un ampio ricambio nella giustizia sportiva”.

Fonte:Radio Punto Nuovo