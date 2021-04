A. Valentini, ex DG FIGC: “Ai De Laurentiis va la gratitudine per aver salvato il Bari”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Antonello Valentini, ex DG FIGC: “Il Bari per miracolo si qualificherà ai play-off: domenica si gioca i play-off con il Bisceglie. Alla famiglia De Laurentiis va la gratitudine per aver salvato il Bari della scomparsa Ma questa gratitudine non può nascondere la profonda delusione per un progetto sportivo che non si vede. Responsabilità di Giuntoli? Bari ed il Bari non possono essere la succursale di Napoli e del Napoli. Vari devi avere una autonomia gestionale ed organizzativa che ad oggi non esiste. Non c’è ad oggi Bari un direttore sportivo, è stato trasformato il segretario. Tutto parte da Napoli: la piazza di Bari è una piazza di enormi potenzialità che ha solo il calcio. La piazza ha potenzialità enormi: non riesco a capire perché il Bari non posso stare al livello della Fiorentina, dell’Udinese o del Sassuolo. Quello che la famiglia De Laurentiis è riuscita a fare a Napoli, portando la squadra azzurra ad essere una società di livello internazionale, a Bari non vede la luce. Questo perché a Bari non esiste la società in loco, ma via telefonino. I De Laurentiis non vogliono consigli da nessuno ma si devono rendere conto che a Bari hanno sbagliato, ci possono essere delle collaborazioni con il Napoli che possono essere utili per il Bari, ma non hanno ancora deciso di strutturare Bari in maniera autonoma. Bari è una succursale del Napoli.”

Fonte: Radio Punto Nuovo