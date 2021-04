Un Sarri giallorosso riavvicinerebbe Milik alla Roma

Mentre Sarri si avvicina sempre più alla Roma, la squadra giallorossa ha una priorità altrettanto urgente: un centravanti. E ritorna di moda Milik. Il polacco alla fine della scorsa estate, a settembre inoltrato, sfiorò il trasferimento nella Capitale. Visite mediche già effettuate, poi i conti con De Laurentiis non tornarono. Sarri lo considera ancora un grande attaccante e Milik sarebbe felice di tornare a lavorare con il tecnico toscano. La punta è finita in Francia in prestito con obbligo di riscatto a dodici milioni, il Napoli si è garantito il 25 per cento sulla futura rivendita. Ma c’è una clausola secondo la quale Milik può liberarsi portando un’offerta di pari valore. I contatti con il suo entourage sono stati riattivati in questi giorni, pare proprio attraverso Ramadani, l’agente che cura gli interessi di Sarri e sta conducendo in prima persona l’operazione con la Roma. Può essere lui il centravanti che aspetta la Roma.

CdS