Il Cagliari riprenderà oggi gli allenamenti, dopo il successo interno contro la Roma per 3-2, in vista della sfida di domenica sul campo del Napoli. Per mister Semplici arrivano buone notizie dal suo portiere Alessio Cragno che nella giornata di oggi è risultato negativo al tampone, quindi abile arruolato per la gara contro gli azzurri. Sarà il tecnico dei sardi a decidere se mandarlo in campo, oppure affidarsi all’ex Perugia Vicario.

La Redazione